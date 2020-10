Würzburg: Stadt will E-Roller-Anbieter in die Pflicht nehmen

In Würzburg sollen bald die ersten Elektro-Tretroller unterwegs sein. Damit es aber kein Chaos wie in anderen Städten gibt, nimmt die Stadt die Anbieter in die Pflicht. Sie sollen eine Selbstverpflichtungserklärung abgeben. Darin sollen sich die Anbieter verpflichten, höchstens 100 Scooter im Stadtgebiet aufzustellen. Außerdem sollen sie deutlich auf das Fahrverbot in der Fußgängerzone in der Innenstadt hinweisen. Weiter sollen die Anbieter über technische Maßnahmen Sorge tragen, dass die E-Roller nicht einfach in Grünanlagen oder an anderen sensiblen Orten abgestellt werden können. Damit soll verhindert werden, dass es ein wildes Parken, wie in vielen anderen Städten gibt. Grundsätzlich brauchen die Anbieter keine Genehmigung der Stadt, um die Roller aufzustellen. Die Stadt hofft mit der Selbstverpflichtung aber auf eine konfliktfreie Einführung der umstrittenen Gefährte.

