Höchberg: Wasser muss teilweise abgekocht werden

In Teilen von Höchberg muss das Trinkwasser abgekocht werden. Darüber informiert die Gemeinde. Betroffen sind mehrere Straßen im Bereich Frankenwarte. Im Einzelnen sind es die Straßen Am Schindanger, Kapellenweg, Friedbergweg, Spechtweg, Leutfresserweg, An der Frankenwarte und Am Funkturm. Bei einer Untersuchung seien mikrobiologische Verunreinigungen festgestellt. Das Leitungswasser sollte zur Zubereitung von Speisen, zum Zähneputzen und Reinigen offener Wunden nur genutzt werden, nachdem es einmal aufgekocht wurde. Zusätzlich wird das Wasser gechlort.