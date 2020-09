Würzburg: Geplantes Mittelschulzentrum wieder vom Tisch

Erst im November 2019 hat der Stadtrat beschlossen, an der Hauger Schule ein Würzburger Mittelschulzentrum einzurichten – jetzt ist die Idee wieder vom Tisch. In dem Zentrum sollten die Goethe-, Mönchberg- und Pestalozzischule zusammengelegt werden. Nach der Neubesetzung des Schulreferats ist die Zusammenlegung wieder vom Tisch: Der Schul- und Sportausschuss hat am Dienstag dem Vorschlag von Schulreferentin Judith Jörg zugestimmt, die Pläne nicht weiterzuverfolgen. Die Mönchberg- und die Pestalozzi-Schule mit ihren speziellen pädagogischen Konzepten sollen dadurch erhalten bleiben. Nur die Goethe-Mittelschule soll an einen anderen Standort ausgegliedert werden – Platz dafür wäre zum Beispiel in Grombühl an der Pestalozzi-Mittelschule. An der Hauger Schule werden derzeit mehrere Klassen des Siebold- und des Riemenschneider-Gymnasiums unterrichtet. Diese Kapazität werde längerfristig gebraucht, da die Erweiterungsbauten der beiden Gymnasien zu klein sind und daher komplett neu geplant werden müssen, erläuterte Jörg im Ausschuss. Das letzte Wort hat der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 22. Oktober.