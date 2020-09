Würzburg: Grundschule am Hubland geplant

Die Stadt Würzburg will am Hubland eine neue Grundschule bauen. Das ist im Budget fürs nächste Jahr auch schon eingeplant. Die Grundschule für den neuen Stadtteil soll mindestens zweizügig sein, es dauert aber wohl noch eine Weile bis zum Bau. Solange sollen die Kinder ein einem leerstehenden Schulgebäude in Gerbrunn unterrichtet werden. Die Stadt geht davon aus, dass die Zahl der Grundschüler gleich bleibt oder steigt – ähnlich wie der Bedarf an Ganztags- und Nachmittagsbetreuung. Eigentlich sollten die Kinder vom Würzburger Hubland in die Mönchberg- und die Goethe-Kepler-Grundschule gehen, die sind aber schon voll.