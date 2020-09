Mainfranken: Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Der Herbst tut dem Arbeitsmarkt in der Region gut. Die Zahl der Arbeitslosen in Mainfranken ist in diesem Monat gesunken - um 640 auf 9.330. Das ist laut der Agentur für Arbeit Würzburg aber ein Drittel mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,1 Prozent. Was die Kurzarbeit angeht, liegen jetzt weitere Daten vor. Sie zeigen, dass im April noch fast 4.000 Betriebe Kurzarbeit hatten, im Mai waren es schon knapp 600 Betriebe weniger. Allerdings habe die Corona-Krise den Arbeitsmarkt weiter fest im Griff, heißt es von der Agentur für Arbeit. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg zum Beispiel weiter an im September.