Würzburg: MS Wissenschaft mit Ausstellung über Bioökonomie zu Gast

Seit Mittwoch ist die MS Wissenschaft in Würzburg zu Gast. Das Ausstellungsschiff, beauftragt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, bietet dieses Jahr interaktive Exponate rund um das Thema Bioökonomie. Dabei geht es zum Beispiel um nachwachsende Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft und die Verwertung von Reststoffen. Bis Sonntag wird das Schiff in Würzburg am Viehmarkt, südlich der Friedensbrücke, vor Anker liegen. Zielgruppe sind Jugendliche ab zwölf Jahren und Familien, der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten sind Mittwoch und Freitag bis Sonntag von 10 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr und am Donnerstag von 12 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 19 Uhr.