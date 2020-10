Würzburg: Berufungsprozess um Volkverhetzung bei der Gilde Giemaul

Vor dem Landgericht in Würzburg geht am Donnerstag der Berufungsprozess um Volksverhetzung bei der Fastnachtsgilde Giemaul los. In erster Instanz bekam ein Ex-Funktionär eine Geldstrafe von 7.200 Euro – für eins von mehreren volksverhetzenden Fotos. Darauf war ein Wehrmachtssoldat mit einem Maschinengewehr zu sehen und der Text „schnellstes deutsches Asylverfahren“. Dieses Bild habe der 54-Jährige in einer WhatsApp-Gruppe weitergeleitet. Der Mann sprach von Satire – auf seinem Handy waren unter den rund 6.000 Bildern auch weitere mit rassistischem Inhalt. Sowohl der Ex-Funktionär als auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung gegen das Urteil eingelegt. Der Fall sorgte für Aufsehen – mehrere Mitglieder wie zum Beispiel Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt ließen ihre Mitgliedschaft in der Fastnachtsgilde Giemaul ruhen.