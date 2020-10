Würzburg/Schweinfurt: Semester an FHWS startet

Am Donnerstag starten rund 9.100 Studenten der Hochschule Würzburg-Schweinfurt (FHWS) ins Wintersemester. Wegen der Corona-Pandemie wird es wie im Sommersemester vor allem digitale Lehrveranstaltungen geben. Präsenz-Lernen soll weiter die Ausnahme sein. Besonders beliebt sind, wie in den vorherigen Semestern auch, die Studiengänge Business and Engineering, Mechatronics und Kommunikationsdesign. Erstmals eingeschrieben haben sich insgesamt rund 2.470 Studieninteressierte. Das sind fast genauso viele wie im Wintersemester davor. Wer sich noch einschreiben will, kann das bis Mitte Oktober unter https://www.fhws.de/studium-an-der-fhws/ tun. Kultusminister Bernd Sibler betonte zum Semesterstart der bayerischen Hochschulen, dass diese in Sachen Digitalität gut aufgestellt seien. Digitales Lernen sei deshalb auch im Falle einer zweiten Corona-Welle weiter möglich.