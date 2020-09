Würzburg: Ermittlungserfolg nach KFZ-Teilediebstählen in Lengfeld

Zum Jahreswechsel hatte es im Würzburger Stadtteil Lengfeld zwei Diebstähle bei Autohäusern gegeben – damals war ein Schaden von weit über 60.000 Euro entstanden. Jetzt hat die Polizei einen Ermittlungserfolg gemeldet. Die Beamten konnten zwei Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. Ein 36-Jähriger sitzt in der Justizvollzugsanstalt. Er wurde bereits im August in seiner Wohnung in Baden-Württemberg festgenommen. Ein 43-Jähriger soll noch aus Ungarn ausgeliefert werden. Er konnte vergangene Woche Dank eines europäischen Haftbefehls ebenfalls festgenommen werden. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen im Dezember 2019 und im Januar 2020 jeweils das gleiche Autohaus in der Nürnberger Straße aufgesucht und sich an insgesamt 33 Fiat Ducato zu schaffen gemacht haben. Sie sollen die Autos gewaltsam geöffnet und Motorteile im Wert von über 60.000 Euro ausgebaut haben.