Schweinfurt: Hundewelpen und Katzen illegal verkauft

Die Schweinfurter Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen illegalen Tiertransport gestoppt. Eine Streife hatte ein Auto mit ukrainischem Kennzeichen kontrolliert und im Kofferraum mehrere Tiertransportboxen entdeckt. In einer davon befanden sich zwei Welpen, eine französische Bulldogge und ein Maltipoo. Laut Polizei waren die hygienischen Bedingungen im Auto besorgniserregend, unter anderem waren die Käfige mit Exkrementen verunreinigt. Ersten Ermittlungen zufolge sollten der 43-jährige Fahrer des Autos und sein 57-jähriger Beifahrer die illegal verkauften Tiere an ihre neuen Besitzer ausliefern. Zuvor hatten sie offenbar schon weitere Hunde und auch Katzen verteilt. Dass es sich um illegale Verkäufe gehandelt haben muss, zeigte sich nach Angaben der Beamten an gefälschten Papieren der beiden Hunde. Eine Erlaubnis zum Transport oder Verkauf und Impfzeugnisse lagen gar nicht erst vor. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die beiden Hunde, die noch im Auto waren, wurden an ein Tierheim übergeben.