Maidbronn: Streit um Supermarkt – neuer Bebauungsplan muss her

Seit mehr als einem viertel Jahr steht die Baustelle des neuen Netto-Supermarktes in Maidbronn still. Und das wird noch länger so bleiben, denn jetzt muss ein neuer Bebauungsplan für das Grundstück her. Das hat Bürgermeister Bernhard Weidner diese Woche im Marktgemeinderat verkündet. Neuer Plan ist, den Supermarkt 4,50 Meter näher an die Straße zu rücken, um die vorgeschriebenen Abstände zum Nachbargrundstück einzuhalten. Baubeginn könnte allerdings frühstens im März nächsten Jahres sein, denn jetzt muss der Bebauungsplan erstmal wieder im Rathaus ausgelegt werden. Die Bürger können ihn ansehen und Einsprüche einwenden. Hintergrund des Baustopps ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Würzburg. Dort hatte ein Nachbar einen Eilantrag eingereicht, nachdem die Gemeinde den geplanten Supermarkt im Bebauungsplan als Sondergebiet ausgezeichnet hatte. Dadurch müssten geringere Abstände als sonst üblich zum Nachbarsgrundstück eingehalten werden.