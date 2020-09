Würzburg: Corona – 11 neue Fälle

In Würzburg Stadt und Landkreis gibt es weiter wenige Corona-Neuinfektionen. Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt elf neue Fälle. Mit den Neuinfektionen verändert sich auch die 7-Tage-Inzidenz. In der Stadt geht sie im Vergleich zum Vortag leicht nach oben und liegt jetzt bei 28,15. Im Landkreis sinkt sie etwas und ist jetzt bei 11,74. Damit liegen sowohl Stadt und Landkreis Würzburg weiter deutlich unter dem bundesweit geltenden Corona-Warn- und Alarmwert. Dieser ist bei 35, beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche. Update der Situation in den Schulen in und um Würzburg: Insgesamt sind jetzt zehn Schulen betroffen. Darunter ist jetzt auch die FOS/BOS Würzburg. Dort wurde bei einem Schüler Corona nachgewiesen. Die Klasse und Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Auch zwei Schüler der Realschule Ochsenfurt sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Klasse steht jetzt unter Quarantäne. Drei Lehrkräfte warten noch auf ihre Testergebnisse. Wenn die negativ sind, dürfen sie wieder unterrichten. Das Matthias-Grünewald Gymnasium und die Josef-Greising-Schule sind nicht mehr von Corona-Fällen betroffen.