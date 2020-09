Unterfranken: Gastronomen sollen Personalien von Besuchern prüfen

Wer beim Restaurantbesuch in Corona-Zeiten falsche Personalien angibt, kann dafür jetzt bestraft werden. Ein Bußgeld von mindestens 50 Euro hat der Bund festgelegt. Der Unterfränkische Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) appelliert nun an alle Gastronomen, die Ordnungsbehörden in der Region zu unterstützen und die Kunden bei offensichtlich falschen Angaben anzusprechen. Gäste sind dann aber nicht verpflichtet ihren Ausweis vorzuzeigen. Außerdem ruft DEHOGA Gastronomen in der Region auf, ihre Besucherlisten ordentlich zu führen. Beispielsweise in Würzburg habe es damit schon Probleme gegeben. Für eine unkomplizierte Dokumentation empfiehlt der Verband auf digitale Lösungen, anstatt händischer Listen zurückzugreifen.