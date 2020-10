Lkr. Schweinfurt/Lkr. Hassberge: Mehrere Zigarettenautomaten entwendet

Die Serie von geklauten Zigarettenautomaten geht weiter: Insgesamt drei Zigarettenautomaten sind von Sonntag auf Montag in den Landkreisen Schweinfurt und Hassberge entwendet worden, unter anderem in Gerolzhofen. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen zufolge seien die drei Täter in einem dunklen Audi A6 unterwegs gewesen. Deren Alter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Zwei der gestohlenen Automaten wurden inzwischen nach einem Zeugenhinweis aufgebrochen in einem Waldstück bei Michelau gefunden. In den letzten Wochen sind bereits Zigarettenautomaten in Gemünden, Gössenheim, Gambach und Obersfeld verschwunden. Die Polizei Schweinfurt hofft auf Zeugen, die von Sonntag auf Montag in Gerolzhofen, Mönchstockheim, Tretzendorf oder in dem Waldstück bei Michelau verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben. Tel. 09721/202-1731.