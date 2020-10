Mitten in Karlstadt ist am Mittwochmorgen ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Auf der Bahnüberführung in der Oberen Torstraße war der 63-Jährige über eine Kunststoffradkappe gefahren. Ein Metalldraht der Radkappe wickelte sich dabei um sein Vorderrad und blockierte es. Der Rollfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und sucht den Besitzer der Radkappe. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.