Arnstein: Überfall auf Getränkemarkt aufgeklärt – zwei Männer in Haft

Nach einem Überfall auf einen Getränkemarkt in Arnstein hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Die Tat passierte im vergangenen November. Damals bedrohte ein maskierter Mann den Mitarbeiter mit einer Pistole, der die Einnahmen nach Ladenschluss wegbringen wollte. Der Täter klaute die Geldkassette aber und flüchtete. Im Sommer geriet dann ein 25-Jähriger ins Visier der Ermittler. Sie fanden Beweise in seiner Wohnung – er war da schon wegen einer anderen Sache im Gefängnis. Außerdem kamen sie einem Hintermann des Überfalls in Arnstein auf die Spur: einem 21-Jährigen, der inzwischen auch in Haft ist.