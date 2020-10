Würzburg: Corona - Beschwerdebrief zu Situation an FOS/BOS

Chaotische Zustände in Zeiten von Corona – das wirft ein Beschwerdebrief der Würzburger FOS/BOS vor. Das Schreiben ist im Namen der Schülervertretung an das Gesundheitsamt geschickt worden. Die Vertretung bestreitet dafür verantwortlich zu sein. Laut Direktorin seien die Vorwürfe auch nicht zutreffend. Mittlerweile habe man das Gespräch mit dem Schulamt und dem Kultusministerium gesucht. Beide stufen die im Brief bemängelten Vorgänge in der Schule als unproblematisch ein, heißt es. Dazu zählt unter anderem das Wechseln von Klassenräumen, wenn diese nachvollziehbar sind, das Durchreichen von Unterrichtsmaterialien und essen im Klassenzimmer. Die FOS/BOS Würzburg hat ein zwölfseitiges Hygiene-Konzept. Es ist einsehbar auf der Website der Schule unter: https://www.fosbos-wuerzburg.de/wp-content/uploads/2020/09/Hygieneplan-Berufliche-Oberschule-Wuerzburg-SJ-20_21-Stand-04.09.2020.pdf. Ein Schüler der FOS/BOS wurde positiv auf Covid-19 getestet. Die Klasse und Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne. Sie müssen jetzt zum Corona-Test.