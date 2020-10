Bayern/Mainfranken: Falsche Angaben im Restaurant – 250 Euro Strafe

Wer falsche Personalien beim Restaurantbesuch in Corona-Zeiten abgibt, muss bayernweit jetzt mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen. Das hat Staatsminister Florian Hermann bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mitgeteilt. Zudem machen sich Gastronomen ab sofort strafbar, wenn sie die Daten ihrer Besucher nicht erfassen. Es droht ein Bußgeld bis zu 1.000 Euro. Der Grund: Treten Corona-Fälle auf, können Kontaktpersonen nur mit vollständig geführten Listen nachverfolgt werden. Der Unterfränkische Hotel- und Gaststättenverband hatte Restaurantbetreiber zuvor schon aufgerufen, auf eine ordentliche Dokumentation ihrer Besucher zu achten. Die Staatsregierung hat sich am Donnerstag auch entschieden, einen Vorschlag des Bundes zu übernehmen. Überschreiten Städte oder Landkreise den bundesweit geltenden Corona-Warnwert, also haben eine 7-Tage-Inzidenz von über 35, sollen bei Feiern innen nur noch 50 Personen zugelassen werden. Im privaten Rahmen sollen sich dann maximal 25 Menschen treffen. Staatsminister Hermann lobte auch das Vorgehen Würzburgs während der vergangenen Wochen. Man habe hier angemessen auf die vielen Corona-Neuinfektionen reagiert.