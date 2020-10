An der Berufsschule in Kitzingen ist ein Corona-Fall aufgetreten. Ein Schüler der 10. Klasse hat sich infiziert. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt. Demnach stammt der Betroffene aber nicht aus Kitzingen, sondern einem Nachbarlandkreis. 42 Personen aus Main-Spessart, Kitzingen und Würzburg sind jetzt in Quarantäne und müssen zum Corona-Test.