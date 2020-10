Würzburg: Vier neue Corona-Fälle im Landkreis – keiner in der Stadt

Das Coronavirus breitet sich in Würzburg nur noch sehr langsam aus. Am Donnerstag meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vier neue Fälle aus dem Landkreis Würzburg. In der Stadt hingegen sind keine weiteren Infektionen nachgewiesen worden. Deshalb geht dort auch die 7-Tage-Inzidenz weiter zurück. Sie liegt bei 25,02. Vor knapp zwei Wochen war die Inzidenz bei über 75. Sie hatte damit deutlich den Corona-Alarmwert überschritten. Im Landkreis steigt die Inzidenz im Vergleich zum Mittwoch nur minimal an und ist jetzt bei 12,36. Der Landkreis liegt damit weiter deutlich unter dem bundesweit geltenden Corona-Warnwert. Dieser ist bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche. In Main-Spessart haben sich vier Menschen neu mit Corona infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut LGL bei 11,08. Kitzingen meldet eine Neuinfektion. Die Inzidenz ist dort bei 11,0.