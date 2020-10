Giebelstadt/Euerhausen: Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Giebelstädter Ortsteil Euerhausen ist am Donnerstagnachmittag eine 72-jährige Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde aus noch ungeklärten Gründen auf dem Gehweg von einem Kleintransporter erfasst. Die Seniorin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich in der Julius-Echter-Straße. Durch den Unfall blieb die Straße für längere Zeit vollgesperrt. Die Polizei Ochsenfurt bittet Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sich unter 09331/8741-0 zu melden.