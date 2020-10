Nachdem an der Grund- und Mittelschule in Burgsinn zwei Corona-Fälle aufgetreten waren, mussten 75 Kontaktpersonen zum Test. Jetzt liegen ihre Ergebnisse vor: Alle sind negativ. Das hat das Landratsamt Main-Spessart jetzt verkündet. Die Ergebnisse werde demnach in den nächsten Tagen noch per Post zugestellt. Quarantäne gilt bis zum Ablauf der 14-Tage-Frist aber trotzdem für 60 Schüler, zwei Lehrer und acht Betreuer. Diese standen in direkten Kontakt mit den Infizierten.