Würzburg: Ex-Faschingsfunktionär wegen Volksverhetzung verurteilt

Ein ehemaliger Funktionär der Gilde Giemaul bleibt wegen Volksverhetzung verurteilt. Das Landgericht Würzburg hat ein Urteil aus erster Instanz bestätigt – die Geldbuße allerdings von 7.200 auf 5.400 Euro reduziert. Der Mann hatte in einer WhatsApp Gruppe ein menschenverachtendes Bild weitergeleitet. Das Urteil hat der Angeklagte bereits akzeptiert, es ist damit rechtskräftig. Die 5.400 Euro soll der Angeklagte in 90 Tagessätzen zahlen, damit taucht die Strafe nicht in einem polizeilichen Führungszeugnis auf. Die Richter begründeten den Schritt damit, dem 54-Jährigen die Zukunft nicht verbauen zu wollen. Er habe wegen des Prozesses nach 25 Jahren seine Arbeit verloren und sei zudem nicht vorbestraft gewesen.