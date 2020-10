Die Würzburger Fußball-Frauen der Kickers starten am Sonntag in ihre erste Saison in der 2. Frauen-Bundesliga. Am ersten Spieltag sind sie zu Gast beim 1. FFC 08 Niederkirchen, in Rheinland-Pfalz. Es ist das Duell der beiden Aufsteiger. Im Vorfeld des Saisonstarts hatten die Kickers-Frauen im DFB-Pokal mit 2:3 gegen den Ligarivalen FC Ingolstadt verloren. Spielbeginn in Niederkirchen ist am Sonntag um 14 Uhr.