Würzburg: Weitere Mensen und Caféterias öffnen wieder

Mit dem Start des Wintersemesters haben wieder mehr Mensen in Würzburg geöffnet. Seit Donnerstag haben schon die Caféterias der FH Würzburg-Schweinfurt in der Münzstraße, dem Sanderheinrichsleitenweg und am Röntgenring auf. Ab Montag können die Studierenden zum Beispiel auch wieder in der Mensa am Röntgenring essen. Gleiches gilt für die Caféterias am Studentenhaus sowie am Campus Hubland Nord. Im November kommen dann noch andere dazu. Laut dem Studentenwerk sind die Öffnungszeiten aber bis auf Weiteres verkürzt und die Gästezahl begrenzt.