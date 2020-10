Brandstifter in Fuchsstadt – hier hat am Donnerstagmorgen eine Gartenlaube am Lerchenberg in Flammen gestanden. Laut der Polizei hat ein Unbekannter die Laube aus Holzpaletten angezündet. Ein Spaziergänger bemerkte das Feuer – die Gartenlaube wurde komplett zerstört, ein Übergreifen der Flammen auf Bäume in der Nähe konnte aber verhindert werden. Das Motiv könnte sein, dass hier ab und zu Feiern stattfanden.