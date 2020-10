Handball: Saisonstart für die Rimparer Wölfe Nach dem Corona-Abbruch der letzten Saison geht es für die Rimparer Handballer wieder los. Zum Auftakt der 2. Bundesliga sind die Wölfe am Tag der Deutschen Einheit zu Gast in Sachsen, beim EHV Aue. Die vergangene Saison wurde nach vier Spieltage vor dem Ende coronabedingt abgebrochen. Die Wölfe waren zu diesem Zeitpunkt Tabellensiebter. Der Auftaktgegner Aue stand im unteren Tabellendrittel. Spielbeginn für die Wölfe in Aue ist am Samstag um 17 Uhr.