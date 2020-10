Wiesenbronn/München: Urteil gegen mutmaßlichen Todespfleger erwartet

Hat ein Pfleger einen Senior in Wiesenbronn (Kreis Kitzingen) umgebracht? Im Prozess gegen den 38-Jährigen soll am Dienstag das Urteil vor dem Landgericht in München fallen. Dem Mann aus Polen wird Mord an mindestens sechs Patienten vorgeworfen – an Tatorten in ganz Deutschland. Er soll ihnen eine Überdosis Insulin gespritzt haben – die Patienten waren pflegebedürftig, aber im Gegensatz zu ihm keine Diabetiker. Nach den Taten habe der Anklagte Geld, Schmuck und Wein, aber auch Seife, Waschmittel und Klobürsten mitgenommen. Der 38-Jährige hat sich inzwischen bei den Angehörigen der Opfer entschuldigt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslang und Sicherungsverwahrung. Für die Verteidigung wäre statt Sicherungsverwahrung ein lebenslanges Berufsverbot denkbar. Auch gegen die Chefin des Pflegers wird ermittelt. Sie soll im Prozess falschausgesagt haben.