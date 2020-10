Würzburg: 9 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Die Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Würzburg steigen weiter auf dem geringen Niveau der vergangenen Tage. Am Freitag meldet das Gesundheitsamt neun neue Fälle. Mit den Neuinfektionen geht die 7-Tage-Inzidenz in Würzburg auch leicht nach oben. In der Stadt liegt sie jetzt bei 28,15, im Landkreis bei 12,98. Ganz Würzburg ist damit weiter unter dem bundesweit geltenden Corona-Warn- und Alarmwert von 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche. Update zur Situation in den Würzburger Schulen: Erneut ist ein Corona-Fall an der St.-Ursula-Realschule aufgetreten. Ein Schüler ist infiziert. Eine Neuinfektion gibt es auch in der Schulvorbereitenden Einrichtung der Christophorus-Schule Würzburg. Corona-Entwicklung in Mainfranken: Aus Kitzingen werden am Freitag keine Neuinfektionen gemeldet. Seit Montag sind dort zehn neue Fälle aufgetreten. In Main-Spessart gibt es seit vergangenem Freitag 17 Neuinfektionen.