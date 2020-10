Würzburg: Erstes Spiel der Kickers mit Fans

Für die Würzburger Kickers steht am Sonntag das erste Spiel in der 2. Liga mit Fans an. 2.600 Zuschauer dürfen das Frankenderbey gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth live mitverfolgen. Premiere ist am Sonntag auch für den neuen Kickers-Trainer Marco Antwerpen. Dieser hofft auf den ersten Sieg der Kickers in der Zweiten Liga. Dazu könnten auch die jetzt wieder zugelassenen Zuschauer beitragen. Das Spiel beginnt um 13:30 Uhr am Dallenberg. Weil die Corona-Inzidenz in Stadt und Landkreis Würzburg über dem bundesweit geltenden Warn- und Alarmwert war, mussten die Rothosen die ersten beiden Spiele in der 2. Bundesliga ohne Fans bestreiten. Jetzt gibt es nur noch wenige Corona-Neuinfektionen. Deshalb sind jetzt wieder Zuschauer erlaubt.