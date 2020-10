Nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt im Würzburger Stadtteil Zellerau sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wie eine Angestellte des Ladens am Mittwochmorgen bemerkte, war ein unbekannter Täter in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam eingestiegen und hatte Bargeld und Zigaretten gestohlen. Der Schaden: rund 2.000 Euro. Wer in der Zeit von Dienstagabend, 19 Uhr bis Mittwochmorgen im Bereich der Mainaustraße etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.