Würzburg: Mainfrankentheater mit Ausweichspielstätte in der Dürrbachau

Seit Donnerstag hat das Würzburger Mainfrankentheater eine Ausweichspielstätte in der Dürrbachau. Weil das Große Haus des Theaters saniert wird, können dort in den kommenden beiden Jahren keine Stücke aufgeführt werden. Sie finden in dieser Zeit in einer Halle der Firma va-q-tec in der Dürrbachau statt, die in einen vorübergehenden Theatersaal umgewandelt wurde. Aufgrund der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln ist dort Platz für 129 Zuschauer. In der „Theaterfabrik Blaue Halle“ werden dann Produktionen aus Musiktheater, Schauspiel und Tanz sowie Konzerte aufgeführt. Am Freitag findet die Saisonpremiere statt: Dann wird das Stück „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt zu sehen sein. Für die Theaterbesucher wird ein kostenloser Bus-Shuttle eingerichtet. Er fährt jeweils 60 und 30 Minuten vor den Vorstellungen vom Bussteig A des Würzburger Hauptbahnhofs ab. Die Vorstellungen im Kleinen Haus des Mainfrankentheaters finden wie gewohnt im Bestandsgebäude statt.