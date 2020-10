Höchberg: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Das Trinkwasser in Höchberg muss nicht mehr abgekocht werden. Das hat das Landratsamt Würzburg am Freitag mitgeteilt. Die Behörde hatte das Abkochgebot am Mittwoch für einige Straßen erlassen, nachdem mikrobiologische Verunreinigungen festgestellt worden waren. Daraufhin wurde das Wasser außerdem gechlort. Inzwischen sei ausreichend gechlort, so das Landratsamt. Am Montag werde das Trinkwasser sicherheitshalber aber noch einmal untersucht. Betroffen vom Abkochgebot waren folgende Straßenzüge: Am Schindanger – Kapellenweg – Friedbergweg – Spechtweg – Leutfresserweg – An der Frankenwarte – Am Funkturm sowie im Bereich der Akademie Frankenwarte.