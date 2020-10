Franken: Bilanz zur Weinlese 2020

Die Weinlese in der Region ist weitgehend zu Ende. Der Fränkische Weinbauverband hat am Freitagmittag seine Bilanz vorgestellt. Es sei die kleinste Ernte seit 35 Jahren. Durch Frost im April und Mai und Trockenheit im Sommer gab es in vielen Teilen Frankens hohe Ernteeinbußen. Pro Hektar gibt es nur 4400 Liter Wein, das ist fast die Hälfte des durchschnittlichen Ertrags der letzten Jahrzehnte. Die Qualität des Jahrgangs sei jedoch sehr gut. Dafür hätten warme, trockene Temperaturen zusammen mit kühlen Nächten während der Lesezeit gesorgt. Wenn allerdings das Jahr 2021 ähnlich abläuft wie die diesjährige Saison stünden die Winzer vor einem großen Problem, so Artur Steinmann, Präsident des Weinbauverbands.