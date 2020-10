Basketball: s.Oliver startet in Testspielwochenende

Wöchentliche Corona-Tests, halbierter Etat und eine sehr junge Mannschaft – das sind die größten Baustellen in der Vorbereitung von Basketballbundesligisten s.Oliver Würzburg. Nach gut einem Monat in der Vorbereitung und ersten Eindrücken blickt Trainer Denis Wucherer auf die schwierigste Saison seiner Karriere. Das sagte er vor dem Vorbereitungsturnier am Wochenende in Rostock. In den ersten Testspielen gegen Ligakonkurrenten hatte die Würzburger gegen Ulm und Frankfurt jeweils knapp verloren. Das erste Pflichtspiel im Pokal steht Mitte Oktober an, Ligastart ist dann Anfang November.