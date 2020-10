Kitzingen: Autofahrer fragt 12-Jährige nach Nacktfotos

Zeugen gesucht. Ein Unbekannter hat am Freitagabend eine 12-Jährige in Kitzingen sexuell belästigt. Der Fahrer eines weißen Autos sprach das Mädchen in der Armin-Knab-Straße an und fragte, ob sie Nacktbilder von sich anfertigen lassen würde. Die 12-Jährige reagierte richtig: Sie rannte nach Hause und rief die Polizei. Das Mädchen konnte noch sehen, wie der Mann in seinem Auto davonfuhr. Die Polizei leitete direkt eine Fahndung ein: Die Suche verlief ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann fuhr eine weiße Limousine mit dunkler Innenausstattung oder auffällig dunkler Verglasung. Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, hat eine muskulöse Statur, braune Haare und einen Dreitagebart. Der Mann trug eine Brille mit schwarzem Gestell und einen weißen Pullover.