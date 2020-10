Würzburg: 32-Jähriger randaliert in der Innenstadt

Er tobte in der Innenstadt und attackierte Polizisten – in der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 32-Jähriger in Würzburg randaliert. Der Mann hatte Fußgänger beschimpft und ihnen Schläge angedroht. Als die Beamten eintrafen, ging der 32-Jährige auch auf sie los. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn zum Polizeiwagen. Dagegen wehrte sich der 32-Jährige vehement: Er versuchte einen Polizisten zu treten und dessen Waffe zu greifen. Dabei wurde der Beamte verletzt. Auch der 32-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.