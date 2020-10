A3/Kitzingen: Golf-Fahrer gefährdet und nötigt Verkehrsteilnehmer

Er drängelte, nötigte und beleidigte – am Freitagnachmittag hat ein rabiater Autofahrer auf der A3 bei Kitzingen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Mann fuhr mit seinem schwarzen Golf zwischen zwei Fahrzeugen hindurch: Er überholte eine Autofahrerin, die auf der linken Spur fuhr und einen Motorradfahrer auf der rechten Spur. Anschließend bremste der Mann stark ab und zeigte der Autofahrerin den ausgestreckten Mittelfinger mit beiden Händen. Während seiner weiteren Fahrt überholte der Golf-Fahrer mehrfach rechts weitere Verkehrsteilnehmer über den Seitenstreifen und bedrängte sie. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise. Der Mann war in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine junge Frau. Verkehrsteilnehmer, die durch Überholmanöver des Golf-Fahrers gefährdet, genötigt oder beleidigt worden sind, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried in Verbindung zu setzen.