Zum Auftakt der neuen Saison haben die Rimparer Wölfe am Tag der Deutschen Einheit auswärts gegen EHV Aue verloren. Am Ende stand es 24:21 für die Sachsen. Damit liegen die Wölfe in der noch jungen Saison auf dem 15. Tabellenplatz der 2. Liga. Am Samstag findet das nächste Spiel statt, zuhause gegen TV 05/07 Hüttenberg.