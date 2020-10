Kitzinger: Schlägerei endet in Haftzelle

Schlägerei endet in Haftzelle: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher in Kitzingen eskaliert. Dabei attackierten zwei betrunkene 20 und 21 Jahre alte Männer einen 21-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche und traten anschließend auf ihn ein. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sprach den beiden jungen Männern Platzverweise aus. Weil sich der 20-Jährige massiv dagegen wehrte, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei seiner Festnahme versuchte eine betrunkene Freundin den 20-Jährigen aus der Hand der Beamten zu befreien. Sowohl die 18-Jährige als auch der 20-Jährige konnten ihren Rausch in einer Zelle ausschlafen. Den 20-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen die 18-Jährige wird wegen versuchter Gefangenenbefreiung ermittelt.