Mysteriöser Fall in Zell am Main: Drei Männer sind am Samstagmorgen zusammen von einem Balkon gefallen. Aus bislang ungeklärter stürzten die Männer rund fünf Meter in die Tiefe. Dabei verletzten sich zwei 58 und 38 Jahre alten Männer so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Jetzt wird die Ursache des Sturzes ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.