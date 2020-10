FuÃŸball: Kickers spielen Unentschieden im Frankenderby

Remis für die Würzburger Kickers. Das Frankenderby gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth hat am Sonntagnachmittag 2:2 geendet. Trotz einer frühen Führung in der 2. Minute, gelang den Gegnern in der Nachspielzeit der endgültige Ausgleich am Dallenberg. Damit holen die Kickers den ersten Punkt der neuen Saison: Ein gelungener Einstand für den neuen Cheftrainer Marco Antwerpen. Für die Rothosen war es das erste Spiel in der 2. Liga mit Fans: 1.877 Zuschauer haben das Frankenderby in der Flyeralarm-Arena mitverfolgt.

