Schock in Arnstein: Am Sonntag ist ein Kleinkind aus einem Fenster gestürzt. Das Ganze passierte am späten Nachmittag. Das Kind fiel aus dem ersten Stock etwa dreieinhalb Meter tief und landete zum Glück auf Rasen und sandigem Boden. Es erlitt nur leichte Prellungen. Wieso das Kleinkind aus dem Fenster fallen konnte, ist noch unklar – vermutlich ein Unfall, der glücklicherweise glimpflich ausging.