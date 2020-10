Rund 23.100 Menschen in Mainfranken arbeiten Vollzeit, haben aber trotzdem nicht genug Geld. Laut der Gewerkschaft IG Bau Mainfranken sind das 15 bis 20 Prozent bei uns in der Region. Ihr monatliches Einkommen liegt unter der amtlichen Niedriglohnschwelle von 2.350 Euro brutto. Unter anderem sind das Beschäftigte in der Floristik, der Landwirtschaft und der Gebäudereinigung. Laut der IG Bau sollten die Unternehmen, aber auch die Politik mehr für die Tarifbindung tun.