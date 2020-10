Gemünden: Urteil in Prozess um Kinderporno-Bilder

Das Amtsgericht Gemünden hat am Montag einen 23-jährigen Thailänder wegen der Verbreitung von Kinderporno-Bildern und -Videos verurteilt. Die ihm vorgeworfenen Taten gestand der Mann aus dem nördlichen Landkreis Main-Spessart vor Gericht auch. Er muss jetzt eine Woche in den Dauerarrest und 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Zudem wurde dem 23-Jährigen ein Aufsatz zum Thema „Intimsphäre anderer“ auferlegt. Die Handys, auf denen die insgesamt 232 Kinderporno-Dateien gefunden wurden, wurden vom Gericht eingezogen. Sein aktuelles Handy wird in den nächsten zehn Monate kontrolliert. Damit soll sichergestellt werden, dass er nicht wieder Kinderporno-Dateien sammelt.