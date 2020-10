Würzburg: Jugendlicher nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Würzburger Wohngruppe am Mittwochabend sitzt ein Jugendlicher in Untersuchungshaft. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Der Beschuldigte soll mit einem Messer auf seinen Mitbewohner losgegangen sein. Dieser konnte rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt. Grund für den Angriff soll eine gegen ihn gerichtete Beleidigung gewesen sein. Der Angreifer konnte durch vor Ort anwesende Personen überwältigt und durch die Polizei festgenommen werden. Ihm wird vorgeworfen, bei dem Angriff den Tod seines Mitbewohners zumindest billigend in Kauf genommen zu haben.