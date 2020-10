Mainfranken: Corona - 27 Neuinfektionen über das Wochenende

Die Corona-Fälle in Mainfranken steigen wie in der vergangenen Woche weiter auf geringem Niveau. Das Würzburger Gesundheitsamt meldet am Montag 16 Neuinfektionen in Stadt und Landkreis Würzburg. Mit den neuen Corona-Fällen verändert sich auch die 7-Tage-Inzidenz. In Würzburg Stadt liegt sie jetzt bei 20,33, im Landkreis bei 10,50. Damit ist ganz Würzburg weiter unter dem bundesweit geltenden Corona-Warn- und Alarmwert von 35, beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche. In Kitzingen sind über das Wochenende sechs neue Corona-Fälle aufgetreten. Die Inzidenz liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 6,6. In Main-Spessart gibt es fünf Neuinfektionen seit Freitag. Die Inzidenz ist laut LGL bei 11,87. Update zur Corona-Situation an den Schulen in Würzburg: Ein Schüler der Grundschule Heuchelhof hat sich mit Corona infiziert. Zwei Klassen und fünf Lehrkräfte stehen unter Quarantäne. Sie sollen nun einen Corona-Test machen. Ein neuer Infektionsfall ist auch an der Städtischen Wirtschaftsschule in Grombühl aufgetreten. Ein Schüler ist infiziert. 19 Mitschüler und drei Lehrer stehen unter Quarantäne und werden getestet.