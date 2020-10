Würzburg: Weiter sehr wenige Corona-Fälle im Krankenhaus

Die Corona-Situation in den Krankenhäusern in Würzburg ist weiter entspannt. Am Uniklinikum und der Klinik Mitte werden je zwei Infizierte behandelt. Das haben die Krankenhäuser auf Anfrage erklärt. Drei der vier Corona-Infizierten liegen auf der Intensivstation, ein Betroffener auf Normalstation. Weitere Informationen zu den Patienten konnten aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitgeteilt werden. Die Kliniken seien nach eigenen Angaben aber auch dann gerüstet, wenn wieder viele Corona-Patienten auf einen Schlag eingeliefert würden. Die Uniklinik beispielsweise könnte innerhalb von zwei Tagen die Hälfte aller Intensiv-Betten frei machen. Ähnlich sei die Situation auch an der Klinik Mitte.