Stadt/Lkr. Würzburg: Noch keine Entscheidung über Maskenpflicht

Am Dienstag will das Landratsamt entscheiden, ob und wann die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Stadt und Landkreis Würzburg aufgehoben wird. Darüber hat die Behörde am Montagnachmittag informiert. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach bereits am Montag darüber gesprochen werden sollte. Obwohl die Corona-Maßnahmen in der Stadt Ende letzter Woche ausgelaufen sind, bleibt die Maskenpflicht in den Schulen in Würzburg und dem Landkreis bislang erhalten. Teilweise demonstrierten Eltern dagegen.