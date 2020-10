Knapp zwei Wochen für vor dem Saisonstart hat Basketballbundesligist s.Oliver Würzburg mit Mark Odgen einen neuen Spieler verpflichtet. Am Wochenende hatte sich der Verein von Center Gavin Ware getrennt und nun positionstreu den 2,08 großen Amerikaner Odgen nachverpflichtet. Dieser erhält vorerst einen Vertrag über zwei Monate. Die ersten Pflichtspiele stehen für die Würzburger Basketballer mit dem neuen Pokalturnier Mitte Oktober in Ulm an. Die Liga startet dann Anfang November.